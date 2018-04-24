دعوة من مفوضية العدل في “التقدمي” إلى نقيب المحامين

صدر عن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:

إن مفوضية العدل التي تتابع بجدية ملف التأمين الصحي في نقابة المحامين ومن منطلق حرصها على مصالح المحامين والنقابة وتأكيداً على الشفافية التي يجب أن تحكم علاقة المحامين بنقابتهم وحسماً لكل جدل ينشأ عن توقيع عقد إدارة ملف التأمين الصحي:

1- تتمنى المفوضية من سعادة نقيب المحامين التجاوب مع الكتاب الذي أرسلته عضو مجلس النقابة الأستاذة ندى تلحوق والذي طلبت فيه تزويدها بنسخة عن العقد الموقع من شركة التأمين لإدارة الملف الصحي للمحامين.

2- إن مجلس النقابة ومن حكم موقعه ومسؤوليته تجاه المحامين والحرص على مصالحهم من المفترض أن يمّكن من الاطلاع على العقد المرتبط بملف هام ومثار حوله تساؤلات عديدة واستفسارات تتعلق بصحة المحامين وعائلاتهم.

3- إن قرار سعادة النقيب بشأن طلب عضو مجلس النقابة ندى تلحوق للإطلاع على العقد يتوقف عليه موقف مفوضية العدل في الحزب التقدمي الاشتراكي النهائي، متعهدة بمقاربة موضوعية وحاسمة في الوقت نفسه، إذ ان هذا الملف يستحق الجهد والموقف اللازمين حماية لحقوق المحامين وصوناً لما تمثله نقابتهم من عرين لحماية حقوق المواطنين.