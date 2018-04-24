ما حقيقة حديث نادر الحريري حول عبوة صيدا.. ؟

تم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بخبر مفبرك ينسب إلى مدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري، اتصالاً هاتفياً بــ”صوت الغد” عن العبوة التي انفجرت في صيدا صباح اليوم، ونفت هيئة شؤون الإعلام في “تيار المستقبل” ما تم تداوله جملةً وتفصيلاً، مشدداً على أن ” السيد نادر الحريري لم يدلِ بأي حديث لـ”صوت الغد” أو أي وسيلة إعلامية حول عبوة صيدا”.



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