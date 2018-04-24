ما هي الاسرار التي تحاولين اخفاءها.. بحسب برجك

لكلّ منّا أسراره واسبابه لاخفاء العديد من الأمور التي تتعلق بتفاصيل الحياة الاجتماعية والعاطفية الخاصة. فغالباً ما تحتفظين بهذه الأسرار لنفسك وتحاولين عدم البوح بها حتى لاقرب الناس اليك.

اليوم سنتعرف على الاسرار التي يحاول كل برج اخفائها لتكتشفي معنا بعض التفاصيل المتعلقة بحياتهم. اليك ‏أبرز هذه التفاصيل وأكثرها غرابة.‏

برج الحمل

من الاسرار التي يحتفظ بها برج الحمل لنفسه، الخوف من خسارة المقربين اليه. فهذا البرج يكره المشاكل والعراك ويحاول اظهار الى العلن انك غير مبالية وسعيدة بالابتعاد عن أحدهم، إلا أنك باطنياً تندمين بشكل كبير وتتمنين المصالحة.

برج الثور

تخشين ان يبتعد المقربين عنك والا يرغبون ان تبقي الى جانبهم، او حتى يتناسونك أو يتحاشون الوجود معك. فأنت دائماً في حالة قلق من هذا الموضوع.

برج الجوزاء

بشكل عام المرأة الجوزاء هي حنونة ولكن حين تخفي اسرارها لا تظهر عاطفتها وتبتعد كل البعد عن البوح بالمشاعر تجاه الشريك.

برج السرطان

تمثّلين دائماً بأنك سعيدة للغاية، لأن الحزن بنظرك سيؤثر على الآخرين من حولك. فبرج السرطان حريص على اخفاء القلق والحزن والهموم حتى عن أقرب الأشخاص اليه.

برج الأسد

يلوم مولود هذا البرج نفسه على كل شيء، فهو بنظرك لا يستحق الحب والإهتمام. ولكنّك على الرغم من ذلك لا تظهرين للعالم الخارجي هذه التفاصيل وتتصرفين كأنك غير مبالية بما يحصل من حولك.

برج العذراء

تجدين صعوبة كبيرة في التعامل مع الحياة بالرغم من مظهرك السعيد والمتماسك، إلاّ أنك تخفين العيش في صراع يومي، ما يصعب عليك أن تكوني متفائلة.

برج الميزان

تستثمرين كامل وقتك في الإهتمام بالحبيب أو الصديق، لتهملين الإهتمام بنفسك تماماً. ومن الاسرار التي تخفيها كرهك لمواجهة المشاكل والتصرّف كأنّ كل الأمور تجري كما يجب.

برج العقرب

تخافين سرّاً التقرّب من الآخرين، رغم شعورك بالسعادة عندما يثق بك الآخرون، ولكن تجدين صعوبة كبيرة أن تثقي بهم بدورك.

برج القوس

كلّ ما تحتاجينه هو أن تحبّي وأن يحبك الآخر، فعدم وجود علاقة من هذا النوع تشعرك باليأس والاحباط وتحاولين قدر الامكان اخفاء ذلك.

برج الجدي

تسعين دائماً للوصول إلى الأعلى، قد تنشغلين عن المقرّبين منك في محيطك، مما يفقدك التواصل والترابط الجيّد معهم. وعند حصول ذلك، تخافين سرّاً من فكرة أن تصبحي وحيدة.

برج الدلو

تفتقدين إلى الشغف والأحاسيس القويّة التي يشعر بها الآخرون، ما يجعلك تظنين سراً أنّ هناك مشكلة في حياتك النفسية.