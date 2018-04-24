أبي نصر: حزب الله أول من ساند إنشاء محافظة “كسروان جبيل”

أصدر النائب نعمة الله أبي نصر، بيانا، قال فيه: “بكل صدق وتجرد، يهمني أن أؤكد ما قاله الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله، من أن نواب “حزب الله” هم أول من ساند إقتراح القانون الذي سبق ان تقدمت به لإنشاء محافظة كسروان الفتوح – جبيل في اللجان النيابية وفي الهيئة العامة حتى إقراره. وهذه حقيقة لا تقبل النقاش. ولا يخفى أيضا أننا اتفقنا على الأمر نفسه بالنسبة إلى محافظتي بعلبك – الهرمل وعكار”.

وأضاف: “في المناسبة، أناشد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس الوزراء، الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية العائدة الى المحافظة الجديدة، بدءا بتعيين محافظ، بحيث تحوي: كل الدوائر والمؤسسات الرسمية الإدارية والقضائية والتربوية والصحية والأمنية والمالية وسواها مما تتألف منه بقية المحافظات، كل ذلك حدا لعناء إنتقال المواطن إلى دوائر بعبدا، ولأنها خطوة أساسية نحو الإنماء المتوازن الذي لا يتحقق إلا بتطبيق اللامركزية الإدارية لتفعيل دور المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية”.