مرفأ طرابلس يشكر فنيانوس

تقدمت إدارة مرفأ طرابلس من كل من وقف وتضامن معها بـ”جزيل الشكر والامتنان، خصوصا من وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ يوسف فنيانوس وضباط الجيش اللبناني وجنوده في مرفأ طرابلس، الذين اتخذوا كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على هيبة موظفي الادارة وسلامتهم وحفظ الأمن داخل المرفأ”.

وأكدت إدارة مرفأ طرابلس في بيان، أنها ستبقى “متفانية ومجندة لخدمة أهل طرابلس والشمال، ولن تثنيها اي تصرفات غير مسؤولة وغريبة عن طباع عائلة مرفأ طرابلس الشجعان والأوفياء والمخلصين وحافظي الجميل، إلا اصرارا زائدا على استكمال المسيرة لنهضة المرفأ وتطوره، ولن تتوانى الادارة مهما كانت حجم التهديدات ونوعها وشكلها وطبيعة مرتكبيها، في اتخاذ الإجراءات التأديبية والعقابية والزجرية بحق المخالفين للقوانين والانظمة المرعية، لا سيما ما يتعلق منها بالمتعهدين الممتنعين عن تحديث رافعات ومعدات التفريغ والتحميل القديمة المتهالكة المنتهية الصلاحية والخارجة عن المواصفات، بما يحافظ على الصحة والسلامة العامة وسلامة الغذاء اثناء عمليات تفريغ الحبوب”.

كما أكدت أن “زمن استضعاف الادارة وإرهابها بعراضات ميليشياوية لم تعد تنطلي على أحد، وقد ولى مع الحرب اللبنانية الى غير رجعة، ونحن امام زمن لن تكون فيه الادارة العامة الرسمية اللبنانية الا قوية بالحق والعدالة وبالتصميم الدائم على التقدم والتطور والعطاء بلا حدود لخدمة وطننا لبنان”.