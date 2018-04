كارداشيان تعلق على المظاهرات في أرمينيا

وصفت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان الأحداث الجارية في أرمينيا بـ”يوم تاريخي”.

وكتبت كارداشيان في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: “رؤية كيف توحد مواطنو أرمينيا أثناء الاحتجاجات السلمية من أجل التغيير ملهمة جدا. هذا اليوم تاريخي بالنسبة لأرمينيا”.

ونشرت كارداشيان صورة جمعتها بامرأة أرمينية مسنة “ترمز لقلوب الكثير من الأرمن الأقوياء”، حسب قولها.

It’s so inspiring to see all Armenians united in peaceful protests making a difference. It’s a historic day for Armenia. ❤️🇦🇲💋 I used this image of me in Armenia because this woman touched my heart and to me she represents the heart of so many strong Armenians! pic.twitter.com/a00Z5al46N

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) April 23, 2018