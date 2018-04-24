” لايك ” لــ تسديد مخالفات المرور بدلا من النقود !

سمحت السلطات المحلية لمدينة داتشو في مقاطعة سيتشوان الصينية بالاعتذار عبر الإنترنت، وجمع ما لا يقل عن 20 “إعجابا” عوضا عن دفع غرامة مالية للمخالفات المرورية.

وتسمح السلطات باستخدام هذه الطريقة المبتكرة في تسديد غرامات السير لمرتكبي المخالفات البسيطة فقط، من المشاة وراكبي الدراجات الهوائية و”السكوتر”.

وقد استفاد من الطريقة المبتكرة أكثر من 10 أشخاص بحسب موقع “Weibo” الصيني، الذي نشر فيه رجال شرطة المرور لقطات من اعتذار مرتكبي المخالفات على الشبكة العنكبوتية بعد تجميعهم لأكثر من 20 “لايك”.

وكتب أحد المخالفين على شبكة التواصل الاجتماعي: “لقد خالفت المرور في أحد التقاطعات في المدينة، وبعدها اكتشفت أنني أخطأت عندما أوضح لي ضابط الشرطة المخالفة المرورية. أعتذر لكي يتعلم مستخدمو الإنترنت من هذا الدرس، ولكي لا يهملوا قواعد السير حتى لو كانوا يستخدمون دراجة”. وقد حصل مخالف المرور، الذي نشر قصته واعتذر عبر الإنترنت، على 28 “لايك”، وبهذا يكون قد دفع الغرامة بـ “الإعجابات”.