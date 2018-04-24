بري: تحالف “أمل” و”حزب الله” وطني

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري “اننا نفتخر ولا نخجل مما يسميه البعض ثنائية شيعية، لكنها في الحقيقة ثنائية وطنية، وهي تشكل المناعة الوحيدة المتبقية لحماية لبنان الى جانب ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة”.

وقال خلال استقباله في دارته في المصيلح وفدا شعبيا كبيرا من بلدة كفردونين ضم النائب السابق حسين يتيم ورئيس واعضاء المجلس البلدي والاختياري والنادي الثقافي وممثلين عن عائلات البلدة: “بصراحة أقول، نحن نخجل من اي ثنائية لو كانت ضد الوحدة الوطنية وضد عروبة لبنان وقضاياه القومية، وفي الطليعة قضية فلسطين”.

وأضاف: “ما دام هذا التحالف تحالفا وطنيا طائفيا، فمن الطبيعي والمتوقع ان يكون هدفا دائما لسهام الطائفيين والمذهبيين في الداخل والخارج، وتحالفا مزعجا ومقلقا للعدو الاسرائيلي. وما دام العدو على هذا القدر الكبير من القلق والانزعاج سنعمل على تعزيز هذا التحالف وتمتينه ولينزعج من ينزعج وليقلق من يقلق”.

واستقبل بري أيضا رئيس واعضاء الرابطة الحيدرية من ابناء مرجعيون والجرمق، الذي أشاد “بالدور الوطني الجامع للرئيس بري”.

والتقى لاحقا وفدا شعبيا من بلدة الجميجمة.