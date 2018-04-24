باسيل: لبنان بلد لا يعيش بالخلل بل بالتوازن

تمنى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على “من يدعون الانجاز ان يخبرونا ماذا حقّقوا”.

وتابع بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح، وقد قدم بعده كتيّبا حول إنجازات تكتل التغيير والاصلاح منذ دخوله الى الحكم وما عجز سياسيا عن تحقيقه: “جزء من إنجازاتنا ليس حسّيا بالمعنى الكامل كالسيادة والإستقلال مثلا”.

وأضاف: “لبنان بلد لا يعيش بالخلل بل بالتوازن وتحديدا بالمناصفة والشراكة استعيدت بفضل الممانعة والمقاومة السياسية التي قمنا فيها في تكتل التغيير والاصلاح”.

واعتبر انه “في مجلس الوزراء حصل إقرار أن تكتل التغيير والاصلاح حيثما كان وضع خططا متكاملة في النفط والكهرباء وغيرها من الوزارات”.

وتابع باسيل: “العمل داخل الحكومة والمجلس النيابي هو فعل لا كلاما على المنابر”.

وتحدث عن ذكرى الابادة الارمنية، فقال: “شروط النسيان والغفران هي الاعتراف والاعتذار بشكل طبيعي والاهم تنقية الذاكرة”.