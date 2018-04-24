2000 عائلة تعود إلى الزبداني السورية

تستمر مسيرات عودة المدنيين المهجرين إلى مناطق سكنهم الأصلية مع استمرار الانتصارات التي يحققها الجيش السوري وحلفاؤه على المجموعات المسلحة المنتشرة في بعض المناطق السورية.

أعلن المجلس البلدي لمدينة الزبداني السورية أن عدد العائلات التي عادت إلى المدينة وصل إلى 2000 عائلة متوقعا أن يتجاوز العدد 4 آلاف عائلة خلال الشهر القادم.

وقال رئيس مجلس مدينة الزبداني المهندس باسل دالاتي: تم تسليم 200 منزل إلى أصحابها بعد تأهيلها من قبل بعض المنظمات الدولية.

كاشفا عن أنه تتم حاليا عمليات تأهيل تشمل 100 منزل و200 آخرين بانتظار الموافقة على البدء في تأهيلها فيما قامت الكثير من العائلات بتأهيل منازلها وزراعة أراضيها واستأنفت حياتها الطبيعية.

وأشار دالاتي في تصريح لوكالة “سانا” إلى أنه تم تركيب 40 محولة كهربائية باستطاعة تتراوح بين 200 و400 كيلو فولت، وتم الانتهاء من تركيب شبكات التيار الكهربائي المتوسط والمنخفض في كامل المدينة مشيرا إلى أنه تم تخصيص مليار ليرة سورية لمختلف أعمال الكهرباء والعمل جار على استبدال شبكة المياه القديمة التي كان من المخطط تجديدها عام 2011 بكلفة تصل إلى 650 مليون ليرة ومن المتوقع الانتهاء منها خلال شهرين.

وأضاف: لدى المدينة حاليا أربع مدارس قيد العمل وخلال 15 يوما سيتم افتتاح مركز امتحاني بالمدينة للشهادتين الثانوية والإعدادية تم ترميمه بكلفة 60 مليون ليرة.

وختم حديثه قائلا: تم تجهيز إضبارة كاملة لموقع المنشية العائدة ملكيته لمجلس المدينة ليتم عرضه في سوق الاستثمار السياحي خلال الشهر القادم إضافة إلى إعداد دراسة لاستثمار حديقة بيئية تبلغ مساحتها 15 ألف متر مربع من خلال التشاركية مع القطاع الخاص… وستكون جاهزة خلال فصل الصيف القادم لاستقبال زوارها وإقامة المهرجانات السياحية.