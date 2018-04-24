وفاء الكيلاني بعد انتشار خبر حملها!

ظهرت الإعلامية بعد انتشار خبر حملها، في عزاء والد الفنانة شيرين عبد الوهاب، في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس.

وكانت الكيلاني قد نفت الخبر من خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي ربيع هنيدي الذي كتب عبر موقعه الرسمي على تطبيق إنستغرام: “قرأت مثلكم خبرا انتشر في الاعلام ووسائل التواصل كانتشار النار في الهشيم، مفاده ان النجمين الزوجين تيم حسن ووفاء الكيلاني يستعدان لاستقبال مولولدهما ثمرة زواجهما وان وفاء حامل، لكن وبعد الاتصال والتهنئة الشخصية .. اتضح ان الخبر كاذب”.

وأكمل : “وفاء كإعلامية من الطراز الرفيع، فهي بالتأكيد تشاطرني الرأي القائل: “قبل ان تكون اعلاميا كن صادقا.. فالمصداقية أساس الاعلام” ، لذا اعتب على من خدع الناس بخبر غير صحيح، واحببت توضيح الامر، والتأكيد ان ما نشر هو وللأسف اشاعات.

وظهرت وفاء في العزاء وهي ترتدي الأسود وبدون مكياج ولم تظهر عليها علامات الحمل.