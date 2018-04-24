سوريا تحجب أكثر من 150 موقعاً إباحياً!

أعلنت مزودات خدمة انترنت في سوريا أن تعميماً صدر عن الهيئة العامة للاتصالات يقضي بحجب أكثر من 150 موقعاً إباحياً.

ونشر أحد مزودي خدمة الانترنت في سوريا خبراً صغيراً عبر صفحته على “فيسبوك” جاء فيه: “أصدرت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات تعميما على جميع مزودات خدمة الانترنت يقضي بحجب 160 موقعا اباحياً”.

ولدى محاولة زيارة المواقع الاباحية الشهيرة، يلاحظ بطءاً في الانترنت وعدم الوصول إلى الموقع من دون أن تظهر أي عبارة أو جملة تدل على أن هذه المواقع محجوبة.

وتعتبر المواقع الاباحية من أكثر المواقع التي يزورها السوريون وفق إحصاءات عديدة، بينها بيانات موقع “غوغل” ومعلومات موقع “اليكسا” المختص بترتيب المواقع والزيارات.

وأظهرت إحصاءات نشرت العام الماضي ان ستة مواقع إباحية من بين أكثر 50 موقعاً يزورها السوريون، بينها موقعين اثنين من بين أكثر 10 مواقع زيارة في سوريا.

ولم تظهر أية ردة فعل من السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي، في حين جرى تناقل الخبر على بعض المواقع، بينها موقع “مراسلون” الذي ذكر أن “قرار الحجب جاء نتيجة دوافع أخلاقية واجتماعية لحماية جيل الشباب، ودوافع تخص عبء الحمل الزائد على قطاع الاتصالات”، في حين رفض مسؤولون التعليق على القرار.

وذكر أحد أشهر المواقع الاباحية في العالم العام الماضي أن زواره من سوريا بحثوا بشكل كبير عن “اغتصاب الأجانب، وجنس الأطفال”، ويبدو أن الانتشار الكبير للمواقع الاباحية والمعلومات الصادمة التي نشرها الموقع الاباحي الشهير من بين الأسباب التي دفعت إلى حجب هذه المواقع.