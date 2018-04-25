الجبير: على قطر أن تدفع ثمن بقاء اميركا في سوريا

رأى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أنه يتوجب على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا.

وفي تصريح صادر عنه نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اعتبر الجبير بأنه “بناء على تصريح فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في المؤتمر الصحفي مع فخامة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، فإنه يجب على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا وأن تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى هناك”.

ووفقاً للوزير فإن أمر التمويل وإرسال القوات القطرية إلى سوريا يجب أن تتم “وذلك قبل أن يلغي الرئيس الأمريكي الحماية الأمريكية لدولة قطر والمتمثلة بوجود القاعدة العسكرية الأمريكية على أراضيها”.

ورأى وزير الخارجية أنه “لو قامت أمريكا بسحب الحماية الأمريكية المتمثلة بالقاعدة العسكرية من قطر فإن النظام سيسقط هناك خلال أقل من أسبوع″، وفق تعبيره.