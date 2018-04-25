هجوم جوي على قاعدة حميميم الروسية

قالت مصادر لـRT، الأربعاء، إن الأهداف الجوية التي هاجمت مساء الثلاثاء قاعدة حميميم، قدمت من ريف حماة وعبرت فوق الجبال الفاصلة وصولا للساحل.

وأضافت المصادر ذاتها أن منطقة شمالي المضيق وكرناز هي غالبا مصدر انطلاقة الأهداف المهاجمة وهو ما يتطابق مع روايات لشهود عيان من مناطق مختلفة مرت فوقها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت، مساء الثلاثاء، بأن وسائل الدفاع الجوي التابعة لقاعدة حميميم الروسية أسقطت أهدافا جوية صغيرة الحجم مجهولة الهوية، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وأوضح ممثل عن قاعدة حميميم أنه، مع حلول الظلام، رصدت وسائل مراقبة المجال الجوي التابعة للقاعدة الروسية عن بعد “أهدافا جوية صغيرة الحجم مجهولة الهوية” .

وأضاف أن جميع الأهداف جرى تدميرها بنيران مضادات الجو التابعة للقاعدة الروسية، مشيرا إلى أن الحادث لم يخلف إصابات أو إلحاق أضرار بالقاعدة التي “تعمل على النحو المقرر”.

وكانت مصادر أفادت لـRT بأن هجوما بطائرات مسيرة وصواريخ جرى تنفيذه على حميميم لكنه لم يقترب من المطار.