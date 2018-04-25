الإعدام لجاسوس لبناني !

قضت محكمة الجنايات الجزائرية بعدد من الأحكام من بينها عقوبة الإعدام والحبس لمدة 10 سنوات بحق خلية تجسس مكونة من 7 أفراد بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية فقد “أصدرت المحكمة حكما بالإعدام في حق المتهم الرئيسي (أ.د.ف) من جنسية ليبيرية ولبناني الأصل بتهمة “التجسس لصالح قوة أجنبية (إسرائيل) وتكوين جماعة اجرامية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المساس بأمن الجزائر و تهديدها”.

ويحمل المتهمون الست الآخرون جنسيات أفريقية مختلفة حيث تمت إدانتهم ب 10 سنوات سجن نافذة لكل واحد منهم على نفس التهم ودفع غرامة تقدر بمليون دينار جزائري أي ما يعادل 8,742 دولار أميركي.