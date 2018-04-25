ماكرون: لا نريد بدء حرب جديدة في سورية!

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تسعي إلى بناء إطار عمل جديد لحل الأزمة السورية وقررت زيادة مساهمتها في التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.

ماكرون وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، قال: “يجب أن نتبنى السلام في سورية لكي نتأكد أن الشعب السوري سوف يعيش في تعددية بسلام”، مضيفاً “لا نريد بدء حرب جديدة في سورية، نريد بناء إطار عمل جديد”.

وتابع ماكرون “لذلك قررنا زيادة مساهمتنا في التحالف الدولي ضد داعش”، زاعماً أن هدف التحالف هو القضاء على “داعش” وعلى المجموعات الإرهابية الأخرى.

وختم ماكرون حديثه عن سوريا قائلاً:” يجب أن نتأكد من عدم هيمنة دولة ما على سورية”.