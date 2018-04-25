السيد: “ليس هنالك أكبر من هذا الإذلال والإبتزاز”

غرد مدير عام الأمن العام السابق اللواء جميل السيد على صفحته الشخصية “تويتر” بالقول: “ترامب: بعض الدول العربية ستزول خلال أسبوع واحد إذا تخلّينا عن حمايتنا لها،

وعليها أن تدفع لنا ثمن ذلك”! ليس هنالك أكبر من هذا الإذلال والإبتزاز ،ومع ذلك لم تنتفض أي دولة عربية على هذه الإهانة لكرامتها!

رحم الله المتنبي: من يَهُنْ يسْهُل الهوان عليه ما لجُرْحٍ بمَيِّتٍ إيلامُ…”.

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