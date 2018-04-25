“العسكرية” تابعت النظر في 38 قضية تتعلق بالإرهاب

تابعت المحكمة العسكرية أمس النظر في 38 قضية تتعلق بجرائم ارهابية وأرجأت متابعة البت بمعظمها الى مواعيد لاحقة.

وكانت هيئة المحكمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله وعضوية المستشار المدني القاضي محمد درباس والضباط المساعدين، في حضور ممثل النيابة العامة العسكرية قد أرجأت الى 22 حزيران المقبل متابعة محاكمة الموقوف محمود توفيق العامر (سوري الجنسية) بتهمة انتمائه لتنظيم “داعش” الارهابي وقيامه بمهام القاضي الشرعي المسؤول عن مكتب أمن “داعش” في عرسال وتنفيذه أحكاما بحق لبنانيين وسوريين.

وقررت هيئة المحكمة استدعاء خمسة شهود وردت أسماؤهم في التحقيقات والاستفسار من مديرية المخابرات في الجيش عن المتهم.