في الحازمية.. غافل الموظفين واختبأ داخل “سوبرماركت” وسرقها ليلاً

47 دقيقة ago - 10:48 صباحًا المصدر: رصد
في الحازمية.. غافل الموظفين واختبأ داخل “سوبرماركت” وسرقها ليلاً

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البــــــلاغ التالـــــي:

بتاريخ 23/4/2018، ادعت صاحبة سوبر ماركت الساحة في محلة الحازمية لدى مخفر بعبدا في وحدة الدرك الاقليمي، ان مجهولين أقدموا ليل 22 و 23 الجاري على سرقة أموال من داخل خزنة حديدية في السوبر ماكت إضافة الى اغراض وبطاقات تشريج واجهزة خلوية، وقدرت قيمة المسروقات بحوالي /21/ ألف دولار اميركي.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة والمتابعة الحثيثة من قبل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي تبين :

أنه صباح 22 الجاري دخل شخص مجهول الى السوبر ماركت المذكورة واختبأ بداخلها، وبعد مغادرة الموظفين أقدم على السرقة وغادر بعد ان فتح الباب من الداخل.
– ان الشخص المذكور غادر باتجاه بلدة الزعرورية في اقليم الخروب.

وقد تمكنت قوة من هذه الشعبة من توقيفه مع شقيقه، وهما:

– ع. ج. ( مواليد عام 1998، سوري)

– ح. ج. ( مواليد عام 1991، سوري)

بتفتيش مكان اقامتهما، عثر بحوزة الاول على حقيبة تحتوي على كمية من المسروقات ومبلغ /7/ ملايين ل.ل. و /650/ $، وعدد من بطاقات التشريج وأجهزة خلوية، ساعات يد، زجاجات عطور وبعض أدوات العدة.

بالتحقيق معهما، اعترف الأول بارتكابه عملية السرقة دون علم شقيقه.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

47 دقيقة ago

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