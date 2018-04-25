رسالة من السيد نصر الله إلى قادة السعودية !

بعث الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله رسالة إلى زعيم جماعة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي بشأن استشهاد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن صالح الصماد.

ووفقاً لقناة “المسيرة”، المقربة من “أنصار الله”، فقد قال نصر الله في برقيته: “نتقدم أنا وإخواني في قيادة حزب الله من سماحتكم بأحر التعازي وأغلى التبريكات لاستشهاد المجاهد الكبير والقائد الشجاع الرئيس صالح الصماد رحمه الله تعالى”.

ووجه نصر الله رسالة إلى قادة السعودية قائلاً: “إن هذه الجريمة، والتي تضاف إلى بقية جرائم العدوان السعودي – الأمريكي على الشعب اليمني تشكل دليلا إضافيا على مدى ظلامية ووحشية قادة هذا العدوان، وفي نفس الوقت على مدى صبر ومظلومية وحقانية هذا الشعب اليمني الغيور”.

وكان المجلس السياسي الأعلى في اليمن، قد أعلن استشهاد رئيسه صالح الصماد، إثر غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية، على محافظة الحديدة، فيما نعى زعيم جماعة “أنصار الله”، عبد الملك الحوثي، “ببالغ الحزن والأسى” مقتل الصماد، متوعدا السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بالرد.

بدوره، دعا المتحدث الرسمي باسم “أنصار الله” محمد عبد السلام، الجميع للتحرك فيما أطلق عليه “مسيرة البنادق” في تهامة وفاء لرئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن صالح الصماد.