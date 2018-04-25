أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. متى ؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة (لتصبح ضمن معدلاتها الموسمية)، تتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية مع احتمال حدوث برق ورعد. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط يؤثر على لبنان بدءا من ظهر اليوم ويستمر حتى صباح السبت.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا وضباب على المرتفعات، يتحول ظهرا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار غزيرة في المناطق الجنوبية والداخلية، وتكون مترافقة برياح ناشطة وبرق ورعد.

الخميس: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة (لتصبح ضمن معدلاتها الموسمية)، تتساقط أمطار مترافقة خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية مع احتمال حدوث برق ورعد.

الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

– الحرارة على الساحل من 14 الى 22 درجة، فوق الجبال من 10 الى 17 درجة، في الارز من 7 الى 13 درجة، في الداخل من 9 الى 24 درجة.

– الرياح السطحية جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س، تنشط مساء خاصة جنوب البلاد لتصل الى 50 كم/س.

– الانقشاع متوسط يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و80 %.

– حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 23 درجة.

– الضغط الجوي 759 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05:05 ساعة غروب الشمس: 19:17