استقالة أعضاء الائتلاف السوري المعارض!

أعلن كل من جورج صبرا وخالد خوجة وسهير الأتاسي استقالتهم من الائتلاف السوري المعارض.

وقالت “الأتاسي” بحسب مواقع الكترونية سورية معارضة، إن سبب انسحابها يعود لتطابق المسار السياسي الحالي للحل في سوريا مع المسار الروسي.

وأرجع جورج صبرا سبب استقالته لـ”لأن الائتلاف لم يعد كما كان عند نشأته، وبسبب اتخاذه تدابير لا تحترم الوثائق والقرارات، ولا تلتزم بإرداة الأعضاء والرؤية الوطنية المستقلة ولظهور التناقضات بين مكوناته”.

كما قال خالد خوجة في بيان استقالته، إنه يتوافق مع الأسباب التي دعت “صبرا” و”الأتاسي” للاستقالة.

وتشكل الائتلاف الوطني السوري في العاصمة القطرية الدوحة عام 2012، ويمارس أعماله من داخل الأرضي التركية ويشغل رئاسته حاليا عبد الرحمن مصطفى.