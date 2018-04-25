بالأرقام.. هذه هي الدول التي سيجري فيها اقتراع المغتربين اللبنانيين

كتب وليد حسين في “المدن”: سيتوجه اللبنانيون المغتربون (82900 ناخب) إلى صناديق الاقتراع يومي الجمعة والأحد المقبلين، في 40 دولة حول العالم، في ظل تشكيك العديد من المرشحين بنزاهة الانتخابات في الخارج.

فعدا عن الاشكاليات القانونية بشأن كيفية الاقتراع في الخارج، برزت اتهامات تقاذفها المسؤولون بشأن استغلال بعض المرشحين للمغتربين. حتى أن البعض شكّك في امكانية التلاعب بالنتائج، لا سيما أن السفارات ستكتفي في فرز الظروف العائدة لكل دائرة انتخابية ونقلها من الخارج إلى لبنان، كي يُصار إلى وضعها في المصرف المركزي ونقلها لاحقاً إلى لجان القيد الابتدائية لفرز القسائم يوم الأحد تزامنا مع بدء عملية الفرز في لبنان.

بالتزامن مع عملية الاقتراع في الخارج، جهّزت وزارتا الخارجية والمغتربين والداخلية والبلديات غرف عمليات خاصة ستنقل مجريات العملية الانتخابية مباشرة عبر “كاميرات” مخصصة لهذا الشأن. وقد حُدّد يوم الجمعة المقبل لاقتراع اللبنانيين في الدول العربية، حيث تمّ تسجيل 5164 ناخباً في الإمارات و3184 ناخباً في السعودية، و1878 ناخباً في الكويت، و1832 ناخباً في قطر، و296 ناخباً في عمان، و257 ناخباً في مصر.

أما في الدول الـ33، فستجري الانتخابات يوم الأحد المقبل، لكن نظراً إلى تفاوت الوقت بينها وبين لبنان، ستكون غرفتا العمليات في الخارجية والداخلية مفتوحة يوم السبت أيضاً. فقد تمّ تسجيل 11820 ناخباً في استراليا و11438 ناخباً في كندا و10000 ناخب في الولايات المتحدة الاميركية. وتوزع الناخبون في القارة الأميركية على 2016 ناخباً في البرازيل، و1496 ناخباً في فنزويلا و923 ناخباً في الباراغواي و392 ناخباً في الأرجنتين و347 ناخباً في المكسيك و325 ناخباً في كولومبيا.

في افريقيا تمّ تسجيل 2344 ناخباً في ساحل العاج و1263 ناخباً في نيجيريا و400 ناخباً في السينغال و439 ناخباً في غينيا و375 ناخباً في غانا و341 ناخباً في الكونغو و312 ناخباً في جنوب افريقيا و259 ناخباً في سيراليون و251 ناخباً في الغابون و217 ناخباً في بنين و211 ناخباً في ليبيريا. وفي القارة الأوروبية تم تسجيل 8362 ناخباً في فرنسا و8351 في المانيا و1910 ناخباً السويد و1805 في المملكة المتحدة و1052 ناخباً في بلجيكا و889 ناخباً في سويسرا و728 ناخباً في ايطاليا و376 ناخباً في اسبانيا و311 ناخباً في أرمينيا و270 ناخباً في رومانيا و256 ناخباً في اليونان و250 ناخباً في الدانمارك و228 ناخباً في هولندا و242 في جزر الغوادلوب التابعة لفرنسا.

على مستوى توزع الناخبين المغتربين على الدوائر الانتخابية الـ15 في لبنان تمّ تسجيل 3391 ناخب في دائرة بيروت الأولى، و7002 ناخباً في بيروت الثانية، و2473 ناخباً في الجنوب الأولى (738 في صيدا و1735 في جزين)، و7975 ناخباً في الجنوب الثانية (3101 في قرى صيدا و4874 في صور)، و8732 ناخباً في الجنوب الثالثة (2984 في بنت جبيل و2246 في النبطية و2502 في مرجعيون-حاصبيا)، و2927 ناخباً في زحلة و4340 ناخباً في البقاع الغربي- راشيا و2873 ناخباً في بعلبك- الهرمل، و3685 ناخباً في عكّار، و4864 ناخباً في الشمال الثانية (2988 في طرابلس و903 في المنية و972 في الضنّية)، و12333 ناخباً في الشمال الثالثة (4385 في زغرتا و2471 في بشرّي و2418 في الكورة و3059 في البترون)، و4111 ناخباً في جبل لبنان الأولى (1973 في جبيل و2138 في كسروان)، و4693 ناخباً في المتن و4163 ناخباً في بعبدا، و8339 ناخباً في جبل لبنان الرابعة (5243 في الشوف و3096 في عاليه).