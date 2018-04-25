الخارجية الإيرانية تعلق على إرسال قوات قطرية إلى سوريا

اعتبر مستشار وزير الخارجية الإيراني، حسين شيخ الإسلام، اليوم الأربعاء 25 أبريل/نيسان، أن إرسال قوات قطرية إلى سوريا عمل خاطئ، مؤكداً رفض إيران لهذا الأمر ومعتبراً أن هذه القوات في حال إرسالها سيكون هدفها تعقيد الأزمة السورية.

وقال شيخ الإسلام، في حديث لوكالة “سبوتنيك”، تعليقاً على طرح إرسال قوات قطرية إلى سوريا: “هذا عمل خاطئ هم يخطئون في هذا، نحن ضد هذا العمل بشكل قطعي، إرسالهم لأي قوات إلى سوريا سيكون هدفها مثل هدف القوات الأمريكية في سوريا، وهو تعقيد الأزمة السورية”.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال: “إنه يجب على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا وأن تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى هناك، وذلك قبل أن يلغي الرئيس الأمريكي الحماية الأمريكية لدولة قطر والمتمثلة بوجود القاعدة العسكرية الأمريكية على أراضيها”. وأكد على كلام الرئيس الأمريكي، أنه “لو قامت أمريكا بسحب الحماية الأمريكية المتمثلة بالقاعدة العسكرية من قطر، فإن النظام سيسقط هناك خلال أقل من أسبوع”.

بدوره، أعلن السيناتور الروسي إيغور موروزوف أن موسكو ترفض بشكل قاطع إرسال قوات قطرية إلى سوريا، وفي حال حصل ذلك فإنه انتهاك لقوانين الأمم المتحدة والقانون الدولي.