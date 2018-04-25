وزارة الاعلام تلقت شكوى من مخزومي

تلقت وزارة الاعلام والمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، شكوى من رئيس لائحة “لبنان حرزان” فؤاد مخزومي حول “الاساءات الممنهجة من احدى المؤسسات المرئية والمسموعة، وفقا لما ورد في النص، بحيث يطالب بهذه الشكوى رفع الضرر اللاحق به من هذه المؤسسة، والموقع الالكتروني التابع لها، صونا لحرية الاعلام المسؤولة. والمعروف في مثل هذه الحالة، يقوم المجلس بالتحقق من المعلومات واجراء الاتصالات اللازمة والوصول الى مخرج في هذا الامر”.

اشارة الى أن مخزومي كان قد تقدم بـ5 شكاوى الى هيئة الاشراف على الانتخابات و5 اخرى لهيئة ديموقراطية الانتخابات “لادي”.