جعجع: مش هيني الواحد يكون قوات

استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب، وفدا من أهالي الكورة، وألقى كلمة قال فيها: “مش هيني واحد يكون قوات” خصوصا في الكورة، وفي 6 أيار المقبل سيعيد الكورانيون التثبيت أن الكورة لبنانية. وهناك لائحة واحدة من بين اللوائح الثلاث في دائرة الشمال الثالثة، معروف لونها وشكلها، وإسمها يدل عليها وهو “نبض الجمهورية القوية”. فهل يمكن لأي أحد أن يصف لنا لون اللوائح الأخرى؟ أو جنسها؟ أو هويتها؟”.

أضاف: “جربوا في السنوات الماضية، وخصوصا في عهد الوصاية، إلباس الكورة أثوابا وإعطاءها ألوانا ونعتها بصفات ليست لها، ولكن في نهاية المطاف شعت شمس الحرية في العام 2005 وفي أول انتخابات نيابية بعدها ظهرت ألوان الكورة الحقيقية البيضاء والخضراء والحمراء كألوان العلم اللبناني”، مشددا على أن “الكورة لبنانية لبنانية لبنانية ولا يفكرن أحد أنها من الممكن أن تكون غير ذلك”. وقال: “أنا أعرف أهالي الكورة يقين المعرفة وهم يعرفوني أيضا لذلك لا أشعر بأي قلق من نتيجة الإنتخابات المقبلة في 6 أيار”.

وتابع: “لا يمكن للكورة أن تكون سوى لبنانية، ومن يدعون أن هذه الإنتخابات ستظهر هوية لبنان مخطئون جدا، فهوية لبنان ليست بحاجة لأي إثبات، وهي لبنانية فقط لا غير. هل من الممكن أن يتخيل أحد مواطنا في الكورة يقترع لصالح أمر ما غير لبناني، أو للإقطاع؟ الكورة تضم أكبر نسبة من حملة إجازات في لبنان، فهل من الممكن أن يتصور أحد، كورانيا يصوت للائحة منعوتة بالفساد؟ بالطبع لا، لذلك نحن متأكدون أن أكثرية أصوات الكورانيين ستؤول للائحة “نبض الجمهورية القوية”، باعتبار أنه لطالما آمن أهل الكورة بالجمهورية اللبنانية الفعلية والقوية المتمثلة بكميل شمعون وشارل مالك”.





وختم: “علينا أن نشبك أيدينا من أجل خوض المعركة الانتخابية، باعتبار أن المسألة ليست مرتبطة بعدد النواب الذي سنحصل عليه، وإنما بلبنان المستقبل. وبهذا أختم، على امل اللقاء في 6 أيار من أجل الاقتراع وفي 7 أيار للإحتفال بالنصر إن شاء الله”.