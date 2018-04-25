الخارجية اللبنانية: للوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بقرار جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بتعليق إجراء أي تجارب نووية أو صاروخية، كما وإغلاق أحد مواقع التجارب النووية فيها.

ورأت الخارجية، في بيان، أن “هذا القرار يؤسس لحوار مثمر بين كل أفرقاء الأزمة الكورية، وصولًا للحل السلمي لها، وهو في مصلحة رخاء شبه الجزيرة الكورية وازدهاره”.

كما ودعت الوزارة إلى “تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية والكيميائية، حمايةً للأمن والسلم الدوليين، وهي تشجب استمرار إسرائيل في تطوير أسلحتها النووية وتشدد من جديد على ضرورة العمل لكي يكون الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل”.