كارمن لبس إلى دمشق!

أعلنت المؤسسة العامة للسينما في سوريا برنامج عروض الأفلام المشاركة في مهرجان سينما الشباب والافلام القصيرة الخامس ضمن مؤتمر صحفي في دار الأسد للثقافة والفنون حيث سينطلق حفل افتتاح المهرجان مساء الجمعة القادم في قاعة الاوبرا بدار الأسد للثقافة والفنون ليستمر حتى الثالث من الشهر القادم.

وأوضحت المؤسسة أنه سيتم خلال المهرجان تكريم عدد من الفنانين والعاملين في مجال السينما من سورية وعدة دول عربية منهم الفنانة أمل عرفة والمونتيرة السورية انطوانيت عازرية ومدير التصوير المصري سمير فرج والفنانة سوزان نجم الدين والمخرج نجدة أنزور والكاتب السوري محمود عبد الواحد، والفنانة اللبنانية كارمن لبس.

وقال مراد شاهين المدير العام لمؤسسة السينما في سوريا إن ما يميز الدورة الخامسة من مهرجان سينما الشباب والافلام القصيرة هو وجود مسابقتين إحداهما لأفلام الهواة من مشروع دعم سينما الشباب والثانية للأفلام القصيرة الاحترافية مبينا ان المهرجان في هذا العام يستضيف عددا من السينمائيين العرب من مصر وتونس ولبنان والعراق.

ولفت شاهين إلى أن لجنة تحكيم مسابقة أفلام مشروع دعم سينما الشباب ستضم كلا من الفنان أيمن زيدان في رئاسة اللجنة والفنانة أمل عرفة والناقد السينمائي المصري مصطفى الكيلاني والمخرجة التونسية نورس الرويسي.

أما الأفلام القصيرة الاحترافية الـ 23 فستعرض في القاعة المتعددة الاستعمالات بدار الاسد للثقافة والفنون وستضم لجنة تحكيمها الناقد أمير أباظة من مصر رئيساً للجنة والناقدة السورية نهلة كامل ومن العراق المخرجة عايدة شليبفر وفق شاهين.

وأوضح شاهين أن أفلام مشروع دعم سينما الشباب ال 29 ستعرض في قاعة الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون وستتضمن مسابقتها ست جوائز هي جائزة أفضل سيناريو وجائزة لجنة التحكيم التي سيكون لصاحبها الحق باخراج فيلم قصير احترافي من انتاج المؤءسسة العامة للسينما والجوائز الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية التي سيكون لأصحابها مبالغ مالية مشيرا إلى أن من ضمن فعاليات المهرجان تظاهرة الافلام الطويلة للألفية الثانية التي حصلت على جوائز عالمية والتي ستعرض في صالة الكندي.

وكانت المؤسسة العامة للسينما أطلقت قبل أيام الهوية البصرية للمهرجان والبرمو الترويجي له مع اطلاق صفحة خاصة بالمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.