“قوى الامن” توضح حقيقة صورة الطفل المُعذب

أوضحت قوى الامن الداخلي عبر حسابها على “تويتر” انه “بعد تداول صورة طفل تظهر عليه علامات الضرب والتعذيب تحت عنوان “شاهد التعذيب الجسدي الذي يمارس بحق اطفال سوريا في مخيمات اللجوء في لبنان!”، تبين أنها صورة طفل من كردستان العراق تعرض للتعذيب من قبل والده، في شهر نيسان 2017، وقد أوقف الوالد حسب موقع “Kurdistan24”.

بعد تداول صورة طفل تظهر عليه علامات الضرب والتعذيب تحت عنوان "شاهد التعذيب الجسدي الذي يمارس بحق اطفال #سوريا في مخيمات اللجوء في #لبنان!"، تبين أنها صورة طفل من كردستان #العراق تعرض للتعذيب من قبل والده، في شهر نيسان 2017، وقد أوقف الوالد حسب موقع "Kurdistan24" #قوى_الأمن pic.twitter.com/ZY2NHhPGao — قوى الامن الداخلي (@LebISF) April 25, 2018