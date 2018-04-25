جنبلاط: لتخرس الاصوات العنصرية

نشر رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على “تويتر” صورة لاولاد سوريين نازحين، علّق عليها بالقول: “اليوم وفي طريقي الى المختارة في منطقة وادي رشميا التقيت بعائلة من النازحين من سوريا وكانوا الى جانب الطريق ينتظرون سامر صاحب الفان لايصالهم الى المدرسة. وكم كان في وجوههم نظرة فرح وتحد بانهم يتحدون نكبتهم بالاصرار على العلم. التحية لهذا الشعب الكبير ولتخرس الاصوات العنصرية”.

اليوم وفي طريقي الى المختارة في منطقة وادي رشميا التقيت بعائلة من النازحين من سوريا وكانوا الى جانب الطريق ينتظرون سامر صاحب الفان لايصالهم الى المدرسة .وكم كان في وجوههم نظرة فرح وتحد بانهم يتحدون نكبتهم بالاصرار على العلم .التحية لهذا الشعب الكبير ولتخرس الاصوات العنصرية pic.twitter.com/jtWBJWMU7d — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) April 25, 2018