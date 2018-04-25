مقتل شاب في صربا

وقع إشكال فردي عصر اليوم، في محلة عين بزيل – صربا كسروان، أدى إلى وفاة خالد رشيد عكاري (مواليد العام 2000) من وادي الجاموس – عكار.

وفي التفاصيل، أن عكاري دخل إلى دكان في المحلة لشراء قنينة مياه، فحصل تلاسن وعراك بينه وبين مجموعة من الشبان المراهقين فأقدموا على ضربه بواسطة آلة حادة على رقبته ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة، وتوفي لاحقا متأثرا بجروحه.

ونقلت فرق الإسعاف في مركز الدفاع المدني في جونية جثته إلى مستشفى سيدة لبنان – جونية.





ونتيجة الاستعلام والتقصي وبعد اقل من ساعتين على مقتل الشاب تمكنت دورية من استخبارات الجيش في صربا نتيجة مداهمات حصلت في ذوق مكايل وجونيه وصربا من توقيف جميع المتورطين في جريمة القتل وعددهم 7 اشخاص .