باسم ياخور يعلن عن محطة سورية جديدة

نشر النجم السوري باسم ياخور صورة عبر حسابه الشخصي على إنستغرام مع رجل الأعمال السوري سامر الفوز، أثناء وجودهما في دبي.

وأرفق ياخور الصورة بمقطع أعلن من خلاله عن افتتاح محطة تلفزيونية جديدة ستعيد الحياة إلى الدراما السورية وكتبت ياخور: “مع الرجل الاستثنائي والصديق الرائع رجل الاعمال سامر الفوز ابن البلد الوفي في دبي”.

وأضاف: “قريبا محطة(لنا)وهي محطة تلفزيونية كبيرة بنكهة سورية خالصة وبكوادر على اعلى مستويات المهنية لتكون صوت درامانا في الوقت الذي اغلقت فيه كل الابواب عليها ولتكون اول خطوة على طريق اعادة الحياة لفننا الاصيل”.

ولاقى منشور ياخور تفاعلا إيجابيا من قبل جمهوره الذي تمنى التوفيق له ولصديقه.