باسم ياخور يعلن عن محطة سورية جديدة

مع الرجل الاستثنائي والصديق الرائع رجل الاعمال سامر الفوز ابن البلد الوفي في دبي وقريبا محطة(لنا)وهي محطة تلفزيونية كبيرة بنكهة سورية خالصة وبكوادر على اعلى مستويات المهنية لتكون صوت درامانا في الوقت الذي اغلقت فيه كل الابواب عليها ولتكون اول خطوة على طريق اعادة الحياة لفننا الاصيل

A post shared by BassemYakhour (@bassemyakhour) on Apr 24, 2018 at 12:03pm PDT