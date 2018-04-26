الحكومة السورية: هناك زيادة نوعية على الرواتب

قال رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن هناك “رؤية” وصفها بأنه “لا يعلم إن كانت ستلاقي قبولاً من الفريق الحكومي”، وهي حول “إجراء زيادات نوعية للرواتب وليست عامة”.

وشرح خميس، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن الرؤية تقوم عبر “طرح الزيادة وفقا لشرائح، الجيش العربي السوري في المرتبة الأولى ومن ثم المعلمين ثم الموظفين في مجال الإنتاج المباشر ثم بقية الشرائح بشكل تدريجي”.

وبين خميس أنه “تم الحديث عن الرواتب بالإطار العام، وهناك رؤية لزيادة الرواتب في الوقت المناسب لتكون زيادة حقيقية، وهناك نواحي علمية واقتصادية لزيادة الرواتب”.

وأوضح خميس أن “تأمين فرص عمل نوعية وتحريك الإنتاج وخلق التنمية وتعزيز القدرة الشرائية عبر تخفيض الأسعار هو أفضل بكثير في الوقت الحالي من مسألة زيادة الرواتب”.

وأضاف: “هذا الأمر لا ينفي عدم وجود رؤية لزيادة الرواتب في الوقت المناسب لتكون زيادة حقيقية، ويجب أن تكونوا مطمئنين من ذلك”.

وأشار رئيس المجلس إلى أن “هناك تحسن حاصل في مختلف القطاعات، وكانت مستوردات القطاع الخاص مليار و700 مليون دولار في عام 2015، وقدرت عام 2017 بـ 3 مليارات و360 مليون دولار”.

وذكر خميس أن “80 بالمئة من الزيادة هي مواد أولية، كما أن 14 ألف منشأة صناعية وحرفية عادت للعمل”.

يذكر أن الأحاديث حول زيادة الرواتب في سوريا كانت كثرت خلال الفترة الماضية، ومع انتشار الأخبار بشكل دوري حول زيادات قريبة مؤكدة، تأتي التصريحات الرسمية لتنفيها، مع الاشارة في الوقت ذاته إلى أن الموضوع يتداول ويناقش بشكل عام حكومياً.