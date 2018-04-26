انفجار عنيف يهز القامشلي

تناقلت وسائل إعلام مختلفة نبأ وقوع انفجار كبير مجهول السبب في مستودعات أسلحة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر محلية أن الانفجار لم تعرف أسبابه إلى الآن، ووقع في أحد مباني مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، والمحاذية لقضاء نصيبين التركي.

وأوضحت وكالة “الأناضول” التركية أن المبنى الذي وقع فيه الانفجار يبعد 150 مترا عن الحدود التركية السورية، وأن أعمدة الدخان تصاعدت من المبنى عقب الانفجارات.

وأضافت أن “سمعت الانفجارات وشوهدت أعمدة الدخان من مدينة نصيبين التركية، كما شوهد وصول العديد من سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان عقب الانفجارات”.

وأشارت “الأناضول” إلى نداءات باللغة الكردية بمكبرات الصوت في مدينة القامشلي، تدعو الناس إلى التزام بيوتهم وعدم الخروج منها.

في حين ذكرت شبكة “كوردستريت” في القامشلي أن الانفجار وقع في مستودع للأسلحة مساء الثلاثاء، مرجحة أنه قد يكون ناجما عن استهداف مركز لتدريب القوات العسكرية يحمل اسم “الشهيد جمال” بثلاث قذائف هاون.

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