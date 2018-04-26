15 اجتماعاً في منزل “نعمة طعمة” والسبب ؟!

نشر عضو “اللقاء الديمقراطي” المرشح عن المقعد الكاثوليكي في دائرة عالية والشوف النائب نعمة طعمة فيديو على صفحته على الـ “فايسبوك” تحدث خلاله عن “مصالحة كفرمتى”، مشدداً على “أننا أنجزنا مصالحة هي الأصعب وهي مصالحة كفرمتى حيث قمنا بإجراء خمسة عشر إجتماعاً في منزلي لأن في عام 2006 كان الإعتداء الإسرائيلي على لبنان والسريا الحكومية حوصرت بالخيم”، مشيراً إلى أن “في كفرمتى، جرى احتلال بيوت وتهديم أخرى من قبل الجهتين وإشغال بيوت من قبل أناس لا يملكون هذه المنازل”.

وأوضح أن “من أصعب الأمور هي التعويضات التي قمنا بدفعها، وقمنا باستئذان مجلس الوزراء بدفع مبلغ إضافي عن المبلغ المرصود للتعويضات من أجل القيام بالإخلاءات اللازمة واستطعنا بترحيل كل محتل من المنزل الذي احتله”.

١٥ اجتماع عقدوا في منزل #نعمه_طعمه وكانت هذه النتيجة… Publiée par Friends of Nehme Tohme sur mercredi 25 avril 2018