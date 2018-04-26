الاحتلال يعترف بتحطم طائرة مسيّرة له في لبنان

أقر جيش العدو الإسرائيلي بتحطم طائرة مسيرة تابعة لسلاح البحرية لجيشه في أجواء الساحل اللبناني، وسقوطها على الأراضي اللبنانية، حسب موقع “واللا” العبري.

وذكر الموقع العبري، أن تحطم الطائرة الإسرائيلية نجم عن خلل فني دون الإفصاح عن طبيعة الخلل، مؤكدا أنه لا خطر على تسرب المعلومات من الطائرة، وفقا لموقع “روسيا اليوم”.

وحسب الموقع، “قام سلاح البحرية الإسرائيلي فور الحادث بجمع حطام الطائرة لفحصه لدى الجهات التكنولوجية المختص في سلاح البحرية”.

وكانت قد تحطمت طائرة استخدمت للتجسس فوق قريتي بيت ياحون وبرعشيت، الشهر الفائت.

وبعد سقوط الطائرة المسيرة، قامت مروحية إسرائيلية بقصف حطامها.

بدوره، أكد الجيش اللبناني يومها، أنه أرسل طاقما من المختصين إلى موقع حطام الطائرة، التي تبين أنها كانت تحمل 4 صواريخ لم تنفجر، وقام خبراء متفجراته بإبطال مفعولها.