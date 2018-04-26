“الكهرباء” على طاولة الحكومة في “بعبدا”

التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية، عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء.

ويبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال من 61 بندا، أبرزها عرض وزارة الطاقة والمياه للاجراءات المتوجب اتخاذها في أسرع وقت ممكن لانقاذ قطاع الكهرباء، كما سيطلع رئيس الحكومة المجلس على نتائج مؤتمر بروكسل بشأن النازحين السوريين، اضافة الى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وسبق الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة بحثت في المستجدات.

وتحدث عدد من الوزراء قبيل انعقاد الجلسة، فأوضح نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني ان “لدينا ملاحظات على كل بند من خطة الكهرباء، المطروح حوالي 13 بندا منها عالق منذ العام 2013 والمطلوب حلها كلها اليوم، وسأل هل هذه الخطة مطروحة لكي ترفض؟”.

وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصوه انه يحمل عرضا من الحكومة السورية هو الانسب من كل العروض المطروحة يقوم على ان تبيع سوريا للبنان 500 ميغاوات بسعر اقل من اسعار البواخر وجاهزة للتنفيذ فورا، لذلك من المهم بدء الكلام بين كهرباء لبنان وكهرباء سوريا حول التفاصيل المتصلة بهذا العرض وهذا مخرج مناسب ولدينا تجربة ناجحة مع سوريا وسأدعو الى اعتماد هذا العرض.

وأشار قانصوه الى “استفزاز قائد قوات يونيفيل الجنرال مايكل بيري عبر ذهابه الى فلسطين المحتلة في يوم ذكرى مجزرة قانا”، وقال: “ان هذا التصرف يكسر قرارا اتخذه لبنان بالاتفاق مع الامم المتحدة سنة 2000 ويقضي ان يكون مركز عمل اليونيفيل في لبنان وعدم قدومهم من فلسطين المحتلة الى لبنان، وانه على اليونيفيل حصر مهامها في لبنان وان لا يغادر اي من عناصرها الى فلسطين المحتلة الا بموافقة مسبقة من الدولة اللبنانية بعد شرح الاسباب، وبالتالي تصرف بيري خرق للقانون الدولي وللتفاهم الذي جرى مع لبنان، لذلك لا بد من وزارتي الدفاع والخارجية استدعاء بيري ولفت نظره الى هذه المخالفة ودعوته للالتزام بما هو متفق عليه.

وأشار وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي الى ان “هناك خطة حول الكهرباء ستطرح وسندرسها بندا بندا”.

وعلق وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة على انتشار الجرب في مدرسة عبرا، بالقول: “لقد ارسلت ادوية الى مدرسة عبرا واتخذت قرارا باقفالها لمدة ثلاثة ايام”.

وقال وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون: “مؤسف ان ينتهي عهد الحكومة من دون ايجاد حل لازمة المدارس الخاصة”.

وقال وزير الصناعة حسين الحاج حسن: “نحن مع مبدأ المناقصات المفتوحة والشفافة بكل ملفات الدولة، ولدينا امكانية شراء الكهرباء من سوريا وبأسعار ارخص فلماذا لا نلجأ الى هذا الحل؟”.

أما وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، فقال: “سوف نعمل اليوم ما بوسعنا لاقرار القدر الاوفى من البنود المطروحة ضمن الخطة، هناك عدة اجراءات مطروحة لتعويض التأخير الحاصل في خطة الكهرباء، ومجلس الوزراء هو المخول البت بها، موضحا “ان شراء الكهرباء من سوريا معروض كاقتراح ضمن الخطة المطروحة اليوم”.