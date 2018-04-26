مطلوب “بارز” في عين الحلوة بقبضة مخابرات الجيش

تسلمت مخابرات الجيش اللبناني من القوى الاسلامية في مخيم عين الحلوة المطلوب البارز محمد جمال حمد الذي كان فر قبل اسابيع من مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، حيث كان مصابا و موقوفا . وجرت عملية التسليم عند حاجز النبعة التابع للجيش على المدخل الشرقي للمخيم.



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