لبنان يستضيف القمة العربية التنموية والاقتصادية

قال رئيس الجمهورية ميشال عون إنّه شدّد خلال القمة العربيّة على “اهمية الحوار العربي لحل المشاكل ونحن في لبنان لدينا تجربة في ذلك”، مشيرًا إلى أنّ “قرارات القمة العربية تجاوبت مع الرغبة اللبنانية وتضمنت فقرات مهمة تدعم لبنان في المرحلة الراهنة”.

وأعلن عون خلال جلسة مجلس الوزراء في بعبدا أنّ “لبنان يستضيف في كانون الثاني ٢٠١٩ القمة العربية التنموية والاقتصادية في دورتها الرابعة”.

وعن تعليق المادّة 49، أكّد عون أنّه “علينا انتظار ما سيصدر عن المجلس الدستوري في الطعن بالموازنة للبناء على الشيء مقتضاه”.

أما في ما يتعلق بالانتخابات النيابية، فأمل بأن تكون كل التحضيرات اللوجستية قد انجزت لخوض الانتخابات، لافتًا إلى أنّنا ” لاحظنا كما لاحظ كثيرون بعض الممارسات التي لا تظهر إلا بالمواسم الانتخابية وقد نبّهت اللبنانيين منها”.

وتمنى عون أن ينجح في الإنتخابات من يختاره الشعب اللبناني الذي له وحده ان يختار ممثليه.