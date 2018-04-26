تعميم من “التقدمي الاشتراكي” لمؤيديه في الاغتراب

نشر الحزب التقدمي الاشتراكي تعميم بكيفية توزيع الصوت التفضيلي لمؤيديه في الاغتراب وتعليقا قال خبير إحصائي لرصد نيووز:” واضح أن الاشتراكي اختار في الشوف وعالية دعم أضعف مرشحيه ليترك الكتلة الناخبة الكبيرة المقيمة لتيمور جنبلاط ومروان حمادة واكرم شهيب وهنري الحلو المهتم بفوزهم”.
نشر الحزب التقدمي الاشتراكي تعميم بكيفية توزيع الصوت التفضيلي لمؤيديه في الاغتراب وتعليقا قال خبير إحصائي لرصد نيووز:” واضح أن الاشتراكي اختار في الشوف وعالية دعم أضعف مرشحيه ليترك الكتلة الناخبة الكبيرة المقيمة لتيمور جنبلاط ومروان حمادة واكرم شهيب وهنري الحلو المهتم بفوزهم”.