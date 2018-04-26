تعميم من “التقدمي الاشتراكي” لمؤيديه في الاغتراب

نشر الحزب التقدمي الاشتراكي تعميم بكيفية توزيع الصوت التفضيلي لمؤيديه في الاغتراب وتعليقا قال خبير إحصائي لرصد نيووز:” واضح أن الاشتراكي اختار في الشوف وعالية دعم أضعف مرشحيه ليترك الكتلة الناخبة الكبيرة المقيمة لتيمور جنبلاط ومروان حمادة واكرم شهيب وهنري الحلو المهتم بفوزهم”.



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