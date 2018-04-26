كنعان يعلق على تعليق المادّة 49

علّق رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على قرار المجلس الدستوري بتعليق المادة 49 من قانون الموازنة.

وقال كنعان في تغريدة عبر تويتر: “لما يصير تعليق مؤقت لمادة وحيدة من بين 55 مادة مطعون فيهم اسمو انتصار يعني بيصير تحصيل كم صوت باسم وهم المادة 49 اسمو استغلال لعقول الناس وقمة الانحدار”.

وبعد أن تقدّم النائب سامي الجميّل و9 نواب بالطعن بقانون الموازنة وبالمادة 49، قرّر قبل ظهر اليوم المجلس الدستوري تعليق المادة 49 ريثما يتم اتخاذ القرار النهائي. وتم تعيين الجلسة المقبلة في 8 أيار،

لما يصير تعليق مؤقت لمادة وحيدة من بين 55 مادة مطعون فيهم اسمو انتصار يعني بيصير تحصيل كم صوت باسم وهم المادة 49 اسمو استغلال لعقول الناس وقمة الانحدار — Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) April 26, 2018