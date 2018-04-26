الاسبرين يعالج الاكتئاب القاتل

وفي مقابلة مع مجلة Psychotherapy and Psychosomatics قال العلماء: “بينت أحدث دراساتنا أن احتمال الإصابة بنوبة قلبية يرتفع بمعدل 20 مرة في الأيام الأولى عقب فقدان الإنسان أحد الأقارب أو الأشخاص الأعزاء، وأن الأسبيرين يعتبر وسيلة فعالة للوقاية من هذه النوبات القاتلة“.

وللتأكد من فعالية الأسبيرين في تلك الحالات، أجرى العلماء دراسة شملت 22 شخصا فقدوا أشخاصا مقربين قبل فترة قصيرة من بداية الدراسة، وقاموا بتقسيمهم إلى مجموعتين، الأولى طلب منها تناول جرعة من هذا الدواء يوميا تعادل 81 ملغ، والمجموعة الثانية لم تتعاطى أي نوع من الأدوية.

وبعد 10 أيام، قام العلماء بالتأكد من الحالة الصحية لأفراد المجموعتين، حيث قاموا بقياس مستويات الضغط لديهم والتحقق من معدلات ضربات القلب وحالة أوعيتهم الدموية، حيث تبين أن الوضع الصحي وحالة القلب والأوعية عند المجموعة الأولى أفضل بكثير مقارنة بأفراد المجموعة الثانية، وأن احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية لديهم كانت أقل.