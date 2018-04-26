الدول الضامنة لمسار أستانا تجتمع في موسكو

قال مصدر في الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، إن وزراء خارجية الدول الضامنة لمسار أستانا، يعقدون اجتماعاً بشأن سوريا، في العاصمة موسكو، السبت المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية “تاس″ عن المصدر (لم تسمه) أنه “من المقرر عقد اجتماع بين وزراء خارجية روسيا (سيرغي لافروف)، وتركيا (مولود جاويش أوغلو)، وإيران (محمد جواد ظريف)، بشأن التسوية في سوريا، السبت الموافق 28 أبريل/نيسان الجاري في موسكو”.

وأشارت الوكالة الروسية، أن المفاوضات السابقة بين كبار دبلوماسيي الدول الثلاثة الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا جرت في العاصمة الكازاخية أستانا، منتصف مارس/آذار الماضي.

وفي 4 نيسان/أبريل الجاري، عقدت قمة ثلاثية مغلقة حول سوريا، بمشاركة رؤساء تركيا رجب طيب أردوغان، وروسيا فلاديمير بوتين، وإيران حسن روحاني.

وعقدت القمّة في المجمّع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، بعد أكثر من 4 أشهر من قمّة مماثلة عقدت بمدينة سوتشي الروسية 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

وأكّد البيان الختامي للقمة الأخيرة على استمرار وقف إطلاق النار بسوريا، والكف عن انتهاكه وعلى وحدة التراب السوري.

يُذكر أن الدول الثلاث زادت من تنسيقها لإنهاء الحرب الدائرة في سوريا؛ وعقدوا أول قمة لهم بتاريخ 22 نوفمبر 2017، بمنتجع سوتشي الروسي، وبحثوا مساعي حل الأزمة وخطواته.

واتفقوا آنذاك على “تنظيم مؤتمر حوار تشارك فيه كل المكوّنات السورية، وتعزيز وقف إطلاق النار، وزيادة المساعدات للمتضرّرين من الحرب، وإنشاء مناطق لخفض التصعيد”.