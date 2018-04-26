وقال علي تورغانبيكوف، الذي يبلغ من العمر 9 سنوات “كان دائما عندي حلم لقاء مارادونا.. هو لاعبي المفضل وأنا معجب به وبطريقة لعبه”.

وذكر والده “كان علي يحلم بأمرين، الأول أن يصبح قادرا على المشي باستخدام الأطراف الاصطناعية، والثاني لقاء مارادونا”.

وتابع “سألته لماذا، أجابني بأن مارادونا هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.. وقال كذلك إنه حين سيلتقي به، سيصبح بإمكانه لقاء النجوم الآخرين مثل ميسي ونيمار ورونالدينيو”.

وقالت تقارير إعلامية إن علي ولد بلا ساقين، لكنه يعيش حياته بشكل طبيعي ويحب لعب الكرة بصفة مستمرة، مشيرة إلى أنه سافر إلى الإمارات خصيصا من أجل لقاء “الأسطورة”.

وتقوم عائلته، حاليا، بجمع الأموال الكافية لشراء الأطراف الصناعية من أجل تحقيق حلم علي الأول.