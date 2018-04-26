حبيش: لن ألبي استدعاء المشنوق

أسف رئيس إتحاد بلديات كسروان – الفتوح جوان حبيش في بيان الى “عودة وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى فتح موضوع تسليم مفتاح كسروان الى السيد حسن نصرالله إعلامياً على التويتر وهو موقع خاص بنشاطه الشخصي والسياسي والإنتخابي عوضاً عن إبقائه في مساره الإداري الصحيح اللائق،” بعدما طلبت وزارة الداخلية أمس من محافظ جبل لبنان استدعاء حبيش.

وسأل:”هل الدعوة موجهة من معالي وزير الداخلية والبلديات أم من معالي الوزير المرشح على الإنتخابات؟”

وأضاف:”ما حدث خطأً من رئيس بلدية المعيصرة، وحصل ذلك بحضور عدد من رؤساء البلديات”.رهاننا كبير يا معالي الوزير على موقف لك ذات ليلة ظلماء قلت فيها … لسنا قطيع غنم ولا قطعة أرض تنتقل من شخص إلى آخر، وأن السياسة في لبنان تحكمها الانتخابات لا المبايعات…” وقرأنا في ذلك صرخة عدل ورجولة، لذلك آمل أن لا ندخل في بازارات الإنتخابات.”

واكد حبيش في البيان أنه لن يلبي هذا الإستدعاء “لا بالشكل ولا بالمضمون”.