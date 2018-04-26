“لواء المعتصم” يعلن انشقاقه عن الائتلاف المعارض

سحب فصيل “لواء المعتصم” التابع لـ”الجيش الحر” اعترافه بالائتلاف السوري المعارض، على خلفية الاستقالات الجماعية لثلاثة من قادته هم “سهير الأتاسي” و”جورج صبرا” و”خالد خوجة”.

وقال مسؤول المكتب السياسي للفصيل “مصطفى سيجري” عبر منشور له في “فيسبوك”: «مع استمرار “الموت السريري” للإئتلاف الوطني وعجز القلة الصادقة من أعضائه في النهوض بواقعه المتردي وعدم القدرة على استرداد قراره الوطني، وفشل المصلحين في إبعاد العصابة المسيطرة على “الجسم” الذي يفترض أن يكون مثال “للعملية الديمقراطية” التي ينشدها الشعب السوري، نعلن سحب الإعتراف به».

ويبدو أن “سيجري” المقيم في العاصمة التركية قد تلمس تغييرات مرحلية في بنية المعارضة السورية ومؤسساتها، فقرر استباق الأمر والانسحاب من الائتلاف، كما فعل أبرز قادته.