“ولعت” بين ديما وجيسيكا: “شو كان بدك بهل فوتة”

غرّدت الاعلامية ديما صادق عبر حسابها الخاص على “تويتر”، قائلة: “لك عّم تشمتو بشعب مات منو فوق ال ٥٠٠ الف و اكتر من نصو مهجر ، و جزء كبير منو فضل يحط ولادو بعبارات مهترية بالمحيط بلكي يلاقي فرصة للهرب من جحيمو ؟! هيدا كمان احتفالا بذكرى انسحاب المحتل السوري ؟ لك انتو شو ؟ اَي نوع بشر انتو ؟!!!! حسبي الله و نعم الوكيل ! حسبي الله و نعم الوكيل”!

وأرفقت التغريدة بالصورة الاتية:



وعقب هذه التغريدة، ردّت الاعلامية جيسيكا عازار بتغريدة اخرى كتبت فيها: “نحنا نوع بشر منقول الحقيقة وما منخاف. نحنا نوع بشر حافظين تاريخنا وهاي الجملة من الثمانينيات، وهيدا اكبر دليل انو كلام بشير الجميل ما بموت مع السنين. وما في ضرورة لتغذية الحقد واتهامك لفئة كبيرة من الناس بالعنصرية. راجعي تاريخ بشير قبل ما تبهدلي الناس! مراجعة التاريخ بتفيد…”.

فما كان من ديما إلا ان ردت من جديد: “ك يا جيسيكا خلينا ساكتين ، لك مرشحة عَل انتخابات تويت ما بتعرف تكتب و كل البلد عارف مين بيكتبلك ياهون . لك كلمتين ما بتعرفي تصفي عبعض و بدك ياني رد عليك بالتاريخ؟ لك ما ردو عليكي قبل و بخعوكي قبلي بهل موضوع ، شو كان بدك بهل فوتة معي 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂”.

لك يا جيسيكا خلينا ساكتين ، لك مرشحة عَل انتخابات تويت ما بتعرف تكتب و كل البلد عارف مين بيكتبلك ياهون . لك كلمتين ما بتعرفي تصفي عبعض و بدك ياني رد عليك بالتاريخ؟ لك ما ردو عليكي قبل و بخعوكي قبلي بهل موضوع ، شو كان بدك بهل فوتة معي 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 — Dima (@DimaSadek) April 26, 2018