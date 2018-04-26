تعيين 11 سيدة في هذه المناصب

2 ساعتين ago - 4:57 مساءً المصدر: وكالات
تعيين 11 سيدة في هذه المناصب

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم، في القصر الجمهوري، تعيينات في الهيئة العامة للمتاحف والمعهد الوطني العالي للموسيقى والمكتبة الوطنية، شملت 11 سيدة.

وجاءت التعيينات كالاتي:

1- الهيئة العامة للمتاحف:

– رئيس مجلس الإدارة المدير العام: آن ماري عفيش.

– أعضاء مجلس الإدارة: أماني ميتا، مايا فواز، لين طحيني، ريما نخل، زياد العريضي.

– مفوض الحكومة: سركيس خوري (مدير عام الآثار).

2- المعهد الوطني العالي للموسيقى:

– رئيس مجلس الإدارة المدير العام: بسام سابا.

– أعضاء مجلس الإدارة: هبة قواس، مريم شديد، أمينة بزي، جمال أبو الحسن، وليد مسلم، عبدو منذر.

– مفوض الحكومة: نوال المكاري (رئيسة المصلحة المشتركة).

3- المكتبة الوطنية:

– أعضاء مجلس الإدارة: كوكب شبارو، نديم منصوري، مروى عكاري، طليع القصماني، سليم مقدسي ونجيب قشقوش.

– مفوض الحكومة: علي الصمد (مدير عام وزارة الثقافة).

2 ساعتين ago

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

اعلانات

اعلانات

صفحة تويتر

خبر عاجل