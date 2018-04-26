ترامب: ماكرون غير وجهة نظره حيال إيران

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون غير وجهة نظره إزاء الوضع مع إيران عقب زيارته إلى واشنطن.

وقال ترامب أثناء مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” اليوم الخميس: “بإمكاني أن أتحدث من وجهة نظري، لكنه (ماكرون) يرى إيران بصورة مختلفة عما رآها قبل دخوله المكتب البيضاوي، حسب اعتقادي. وأعتقد ذلك مهما.. وهو يدرك على ماذا أعتمد عندما يدور الحديث عن إيران”.

وجدد ترامب انتقاده الإدارة الأمريكية السابقة، لأنها عقدت “صفقة مروعة مع إيران التي نقلت في إطارها إلى الجمهورية الإسلامية طائرات تحمل صناديق وحاويات بـ 1.8 مليار دولار من الأوراق النقدية”

وأشار ترامب إلى أن: “كل ما يفعلوه (الإيرانيون) هو الصراخ: “الموت لأمريكا”، ولا شيء آخر. فنحن لم نرصد قواربهم الصغيرة عائمة قرب سفننا في المحيط، لأنهم يدركون أنه إذا استمروا في الإبحار حول سفننا – فإنها (القوارب) لن تبحر هناك قريبا”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد عبر أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن عن استعداد باريس للعمل مع واشنطن على اتفاق جديد مع إيران ليشمل التعامل مع طموحات إيران النووية بعيدة المدى وبرنامج صواريخها الباليستية والحد من هيمنتها على المنطقة.