هل يلجأ المشنوق الى “النيابة العامة” لجلب حبيش؟

ما هي الاجراءات القانونية التي تترتب على رئيس بلدية جونية، رئيس اتحاد بلديات كسروان-الفتوح جوان حبيش بعد اعلانه “انه لن يُلبّي طلب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق باستدعائه على خلفية قضية تقديمه مفتاح كسروان الى الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله”؟

في السياق، اوضح الاستاذ في القانون الدولي انطوان صفير لـ”المركزية”، “ان في حال اصرّ وزير الداخلية على طلبه في مقابل تمسّك رئيس اتحاد البلديات بالرفض، فانه يستطيع استدعاءه قضائياً واحالته الى النيابة العامة”، لافتاً الى “ان هذه القضية سابقة، لذلك من الصعب البناء عليها قانونياً”.

وقال “من الناحية القانونية القضية لا تحتمل اكثر مما تحمل حتى لو عاد حبيش عن قراره وحضر الى وزارة الداخلية، لان القضية ليست ذات وجهة جزائية وانما منحى سياسي عام”.